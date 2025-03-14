Оккупанты ударили по Харьковщине, снова использовав коварную тактику

Около полуночи враг ударил ударными беспилотниками по гражданской больнице в поселке Золочев Харьковской области. В результате атаки пострадала 33-летняя сотрудница бригады экстренной помощи, у женщины острая реакция на стресс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ликвидация пожара в Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины

От взрыва загорелась крыша здания, пламя охватило 1500 кв. м. Во время тушения спасателями оккупанты нанесли повторный удар – чрезвычайники успели пройти в укрытие.

В течение 6 часов пожар удалось ликвидировать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что подобная ситуация была недавно в Кривом Роге на Днепропетровщине, когда спасатели приехали ликвидировать последствия баллистического удара по гостинице в городе, в это время оккупанты нанесли второй удар ракетой.

Из-за второго удара были повреждены 2 единицы техники. К счастью, чрезвычайники не пострадали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В результате атаки возник пожар в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях, общей площадью 100 кв.м. Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей. По данным руководителя Совета обороны города Александра Вилкула, известно, что погибла одна женщина 47 лет, ехавшая в троллейбусе. Были более 15 раненых, большинство из которых в тяжелом состоянии в больнице.