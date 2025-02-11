Оккупанты ударили по Харьковщине КАБами: есть попадания в жилой дом (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области, в частности, по Золочевской громаде.

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня около 11:27 враг обстрелял управляемыми авиабомбами поселок Золочев. Боеприпас попал в частный жилой дом. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пострадали шесть человек, в том числе 12-летний мальчик. Трое из них госпитализированы в учреждения здравоохранения. Другим медики оказали помощь на месте.

Профильные службы работают на месте происшествия.

Обновлено: По данным полиции Харьковщины, по состоянию на 13:01, известно, что 11 февраля в период времени с 11:10 до 11:20 военные рф нанесли авиаудары управляемыми авиабомбами по Богодуховскому району Харьковщины.

В результате обстрела в поселке Золочев разрушены два частных дома, повреждены 11 домовладений и хозяйственные постройки.

Телесные повреждения разной степени тяжести получили семь человек, среди которых 12-летний мальчик. Трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение.

Также зафиксированы попадания управляемых авиабомб в окрестностях сел Светличное, Березовка, Макариха, Орешанского леса.

На места происшествия выехали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГСЧС, 2 женщин и мужчины удалось спасти чрезвычайным работникам из-под завалов разрушенного врагом частного дома в поселке Золочев Богодуховского района.

Сегодня враг ударил туда управляемыми авиабомбами. Пострадавших передали медикам скорой.

Разбирая завалы, чрезвычайники встретили домашнего котика, которого также спасли.

Вместе со спасателями на месте удара работали медики ГСЧС.

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