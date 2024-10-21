Оккупанты ударили по Харьковщине: из-под завалов достали тела людей

20 октября после обеда россия нанесла авиаудар по селу Новоплатоновка Боровской громады Харьковщины. Управляемая бомба попала в частный дом, вызвав пожар и полное разрушение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Разбор завалов в Харьковской области. Фото: ГСЧС

В момент удара в доме находились пожилые супруги. К сожалению, 71-летний мужчина и 72-летняя женщина погибли на месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Харьков снова под ударами вражеских авиабомб (ВИДЕО)

Вчера около 22:25 в Харькове прогремели мощные взрывы. Из-за "прилетов" авиабомб в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, под ударами оказались три района города.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, часть Харькова в результате ударов оккупантов без электроснабжения.

По состоянию на 03:00 в Харькове было известно о 12 пострадавших людях из-за российских обстрелов.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко назвал действия врага террором харьковчан со стороны россии: "Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны белгорода, КАБы "разбрасывало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения".

В результате преступных действий военных РФ пострадали 12 гражданских граждан, в том числе семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 38 лет. Повреждены многоквартирные жилые дома, нежилые постройки, гаражи, СТО, АЗС, частные домовладения и автомобили.

Видео "прилета" – по ссылке.