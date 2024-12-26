Оккупанты ударили по Харьковщине: есть жертвы и раненые

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Недилько Ксения
Вражеская армия сбросила управляемую авиабомбу по Харьковской области. Целью стал поселок Слатино Дергачевской громады. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Иллюстративное фото
"По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. На место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы.
Дополнительная информация устанавливается", – сообщил глава громады.
Обновлено: Вячеслав Задоренко в 14:52: "Пока известно о по меньшей мере одном погибшем местном жителе, еще несколько человек получили ранения разных степеней тяжести".
Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА: Около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в с. Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства.
Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых.
В 14:30 враг ударил по г. Золочев Богодуховского района.
Пострадал 41-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение.
На местах попаданий работают экстренные службы.
Информация обновляется.
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