Оккупанты ударили по Харьковщине: есть жертвы и раненые

Вражеская армия сбросила управляемую авиабомбу по Харьковской области. Целью стал поселок Слатино Дергачевской громады. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Иллюстративное фото

"По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. На место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы.

Дополнительная информация устанавливается", – сообщил глава громады.

Обновлено: Вячеслав Задоренко в 14:52: "Пока известно о по меньшей мере одном погибшем местном жителе, еще несколько человек получили ранения разных степеней тяжести".

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА: Около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в с. Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства.

Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых.

В 14:30 враг ударил по г. Золочев Богодуховского района.

Пострадал 41-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение.

На местах попаданий работают экстренные службы.

Информация обновляется.