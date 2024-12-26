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Оккупанты ударили по Харьковщине: есть жертвы и раненые

Российские террористы нанесли удар по жилому сектору поселка Слатино

26 декабря 2024, 15:37
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Недилько Ксения

Вражеская армия сбросила управляемую авиабомбу по Харьковской области. Целью стал поселок Слатино Дергачевской громады. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Оккупанты ударили по Харьковщине: есть жертвы и раненые

Иллюстративное фото

"По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения. На место попадания выехали бригады скорой помощи и другие оперативные службы.

Дополнительная информация устанавливается", – сообщил глава громады.

Обновлено: Вячеслав Задоренко в 14:52: "Пока известно о по меньшей мере одном погибшем местном жителе, еще несколько человек получили ранения разных степеней тяжести".

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА: Около 14:15 в результате вражеских ударов двух КАБов в с. Слатино было повреждено помещение фермерского хозяйства.

Один гражданский мужчина погиб, это работник хозяйства. Еще двое раненых.

В 14:30 враг ударил по г. Золочев Богодуховского района.

Пострадал 41-летний мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение.

На местах попаданий работают экстренные службы.

Оккупанты ударили по Харьковщине: есть жертвы и раненые - фото 2

Информация обновляется.



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