Оккупанты ударили по гражданскому автомобилю на Харьковщине: что известно

Вооруженные силы РФ продолжают террор мирного населения Харьковщины: в результате вражеского удара дроном по автомобилю пострадали три женщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Обстрелянный автомобиль. Фото: прокуратура

Отмечается, что 8 мая около 7:05 российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю Renault Sandero, который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.

Пострадали три женщины 18, 30 и 58 лет. С обломочными ранениями они госпитализированы.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередное военное преступление РФ. При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Telegram-каналы со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова распространили информацию, что якобы "в Харькове взорвали автомобиль известного конструктора беспилотных систем Андрея Гуменного".

На самом деле Рустем Умеров таких заявлений не делал, подчеркнули в Министерстве обороны Украины. "В рамках полномасштабной войны россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений", — добавили в министерстве.