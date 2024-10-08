Оккупанты ударили КАБами по Харькову: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове прогремели взрывы — вражеские войска обстреляли город КАБами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского голову Игоря Терехова.



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Около 17:00 он сообщил, что по предварительной информации удар КАБа пришелся по многоэтажке в Киевском районе.

Сначала мэр города сообщил, что в результате вражеских обстрелов есть один погибший, впоследствии сообщил о двух погибших в результате удара.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что в результате обстрела два человека погибли. “Есть раненые. Экстренные службы работают на месте попадания”, — отметил начальник ХОВА.

По данным местных пабликов, в городе продолжают раздаваться взрывы, а на месте удара поднимается дым.

Об угрозе применения КАБ сообщили в Воздушных силах ВС Украины. Сообщается, что управляемые авиабомбы враг применяют для обстрела Харькова и Харьковской области.

По данным Игоря Терехова, в результате обстрела два человека погибли, что три человека получили ранения. Также в результате удара повреждены 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе.

“На месте работают все соответствующие службы и волонтеры. Уже сегодня вечером начнем закрывать окна. А завтра утром на месте начнет работу ЦНАП, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на Е-Восстановление”, — отметил Игорь Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове около 10:37 произошел взрыв. Воздушные Силы ВС Украины о скоростных целях или КАБ не сообщали, об опасности объявлено не было.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в одном из районов города произошел "прилет". "Предварительная информация: есть прилет ракеты по городу Харькову. Данных относительно пострадавших и разрушений пока нет. Информация уточняется", — написал мэр.

Детальнее о последствиях утреннего удара по Харькову читайте по ссылке.



