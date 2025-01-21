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Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: ранены полицейские и гражданские

Россияне ударили по авто полицейских и гражданских людей

сегодня, 15:47
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Недилько Ксения

На Харьковщине и россияне снова атаковали полицейских в городе Купянск. Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения разной степени тяжести. Также под обстрел попал гражданский автомобиль. Ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МВД Украины.

Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: ранены полицейские и гражданские

Раненые после обстрела Харьковской области. Фото: НПУ

По данным Харьковской ОВА, российские оккупанты совершили обстрел города Купянск с применением дрона "Молния-2". Кроме того, поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Поврежден служебный автомобиль. На месте работают необходимые службы.

Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: ранены полицейские и гражданские - фото 2
Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: ранены полицейские и гражданские - фото 3
Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: ранены полицейские и гражданские - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеская армия нанесла удар по Харькову, предварительно, БпЛА типа "Молния". Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, в 11.13.

"Имеем предварительную информацию об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно, "Молнией". Сейчас уточняем место удара и последствия", — написал мэр.

Позже Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. Предварительно разрушен гараж, пострадали несколько автомобилей, в домах вокруг выбиты стекла. По имеющейся информации, к врачам обратился один человек с острой реакцией на стресс.

Кроме того, сегодня в 6 утра в Днепре раздавались мощные взрывы. В Воздушных Силах ВСУ была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистического вооружения с востока. Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты били из Воронежа РФ. Позже в городе раздался еще один взрыв. Также были ракеты в Покровском Днепропетровской области. Предварительно, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер".

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА в 07:30: "Беспокойным выдалось утро для Днепропетровщины. Взрывы раздались в областном центре. В городе частично разрушено не эксплуатировавшееся складское помещение".

Позже стало известно, что из-за атаки были ранены двое работников Укрзализныци. Кроме того, в Синельниковском районе, где произошли прилеты, почти семь десятков изуродованных из-за утренней атаки домов.

В Днепре разбиты учебное заведение, продуктовый магазин, почта, частный дом и гараж.



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