Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: ранены полицейские и гражданские

На Харьковщине и россияне снова атаковали полицейских в городе Купянск. Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения разной степени тяжести. Также под обстрел попал гражданский автомобиль. Ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний мужчина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МВД Украины.

Раненые после обстрела Харьковской области. Фото: НПУ

По данным Харьковской ОВА, российские оккупанты совершили обстрел города Купянск с применением дрона "Молния-2". Кроме того, поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Поврежден служебный автомобиль. На месте работают необходимые службы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вражеская армия нанесла удар по Харькову, предварительно, БпЛА типа "Молния". Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов сегодня, в 11.13.

"Имеем предварительную информацию об ударе по городу БПЛА в Шевченковском районе, вероятно, "Молнией". Сейчас уточняем место удара и последствия", — написал мэр.

Позже Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по району плотной жилой застройки. Предварительно разрушен гараж, пострадали несколько автомобилей, в домах вокруг выбиты стекла. По имеющейся информации, к врачам обратился один человек с острой реакцией на стресс.

Кроме того, сегодня в 6 утра в Днепре раздавались мощные взрывы. В Воздушных Силах ВСУ была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистического вооружения с востока. Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты били из Воронежа РФ. Позже в городе раздался еще один взрыв. Также были ракеты в Покровском Днепропетровской области. Предварительно, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер".

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА в 07:30: "Беспокойным выдалось утро для Днепропетровщины. Взрывы раздались в областном центре. В городе частично разрушено не эксплуатировавшееся складское помещение".

Позже стало известно, что из-за атаки были ранены двое работников Укрзализныци. Кроме того, в Синельниковском районе, где произошли прилеты, почти семь десятков изуродованных из-за утренней атаки домов.

В Днепре разбиты учебное заведение, продуктовый магазин, почта, частный дом и гараж.