Оккупанты снова обстреляли Харьков: россияне сообщили, куда попала их ракета (ОБНОВЛЕНО)

Вчера поздно вечером, около 22 часов в Харькове прогремели мощные взрывы. Городской голова Харькова Игорь Терехов позже сообщил, что удары пришлись по двум районам города – Холодногорскому и Новобаварскому.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Места прилетов обследуют работники соответствующих служб.

Предварительно удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е", — написал мэр Харькова.

Он также сообщил, что в Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова. На месте работают специалисты соответствующих служб.

В свою очередь оккупанты тоже решили сообщить, куда сбросили свои ракеты. Так, пропагандисты РИА-новостей написали, что ударом в Харькове поражена военная часть ВСУ. По данным "координатора пророссийского сопротивления Лебедева", в результате ликвидировано около 70 военных, ранены более 100.

Обновлено: Олег Синегубов в 07:33: "По уточненным данным правоохранителей, враг в 22:00 ударил по Харькову ракетой С-300 (С-400). Повреждены несколько жилых домов.

Пострадали три гражданских: мужчины 22 и 38 лет, женщина 34 года. У всех острая реакция на стресс, медицинская помощь оказана на месте".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Кривом Роге из-под завалов извлекли тело первой погибшей (ФОТО)

Вчера поздно вечером спасатели ГСЧС деблокировали из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Кривом Роге первую жертву – маму троих детей Елену Кулик.

Поисковые работы продолжаются, под обломками могут быть еще трое ее детей – десяти, двух с половиной лет и двухмесячный младенец.

В результате ракетного удара по многоэтажке пострадали 14 человек, из них 2 — дети. Чрезвычайники спасли 5 человек, психологическую помощь получили 12 человек.

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