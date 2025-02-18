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Оккупанты штурмуют Харьковщину: что сделали ВСУ (ВИДЕО)

В Харьковской области защитники отбили штурм противника, а бронетехнику уничтожили

18 февраля 2025, 13:36
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Недилько Ксения

В Харьковском направлении в районе Волчанска захватническая армия не оставляет попыток проводить штурмовые действия с привлечением бронетехники и атаковать наши оборонные укрепления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ОСУВ "Хортица".

Оккупанты штурмуют Харьковщину: что сделали ВСУ (ВИДЕО)

Иллюстративное фото

"Однако безуспешно. Пилоты РУБпАК бригады терробороны совместно со смежными подразделениями выслеживают бронетехнику противника, которая вовлекается в штурмовые действия.

Наши защитники отразили штурм вражеской пехоты. Операторы FPV-дронов ударами уничтожили две боевые машины и еще одну подбили. Также было уничтожено укрытие личного состава противника и остатки уцелевшей пехоты, которые искусно поразили наши БПЛА", – отметили в 113-й отдельной бригаде Сил Территориальной обороны.

Отмечено, что точно поражены вражеские цели, которые видны на опубликованном бригадой видео.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска время от времени атакуют огневыми группами по два-три человека, а российские войска преимущественно передвигаются на гольф-карах, малых бронетехниках и гражданских автомобилях. Спикер украинской бригады заявил, что российские силы очень редко используют бронетехнику среднего класса для перевозки пехоты.

17 февраля российские войска продолжали наступательные действия под Купянском, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Министерство обороны России (МО) заявило 17 февраля, что российские войска захватили Фиголовку (к северу от Купянска), но ISW оценило, что захватчики захватили населенный пункт по состоянию на 6 февраля.



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