Оккупанты сбросили три авиабомбы на Харьков: погибли и ранены дети, есть пропавшие без вести

30 ноября около 22:45 россияне атаковали Харьков. По данным специалистов взрывотехнической службы полиции, против мирных жителей города россияне использовали авиабомбы ФАБ-500 с УМПК. Повреждены четыре многоквартирных жилых дома, 12 автомобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Спасательно-поисковые работы в Харькове. Фото: НПУ

“Враг нанес удары тремя КАБами из СУ-34, который зашел со стороны Белгорода. Одна из авиабомб попала между третьим и четвертым этажами девятиэтажного здания”, – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Из-под завалов в тяжелом состоянии спасатели извлекли 12-летнего парня. Медики боролись за его жизнь, но реанимационные меры оказались тщетными. Парень скончался в автомобиле скорой помощи. Пострадали еще 34 местных жителя, в том числе мальчик 11 лет. Под завалами дома могут оставаться люди. Поисковые работы продолжаются.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты, спасатели, медики, волонтеры.

Наряду с местом попадания развернута работа оперативного штаба Национальной полиции. На 07:15 с заявлениями о повреждении имущества работникам полиции обратились 58 жильцов дома. Также есть заявление о пропавшем без вести 15-летнем ребёнке.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, полицейские будут охранять поврежденные дома, пока коммунальные службы не закроют все разбитые окна и двери.

По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, спасательная операция продолжается. Поиски усугубляются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала.