Оккупанты сбросили авиабомбу ОГАБ-9000 в Волчанске: правда ли это

Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев, информирует портал "Комментарии".

Взрыв в Волчанске. Фото: скриншот из пропагандистского видео

"Для применения этого боеприпаса требуется соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки" — отметил Саранцев.

Он добавил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию военнослужащих Сил обороны Украины, устрашение местного населения и дестабилизацию региона.

"В очередной раз призываю представителей украинских медиа и администраторов телеграм-каналов соблюдать информационную гигиену и использовать проверенные источники информации и не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов, подыгрывая врагу!" — резюмировал спикер ОТУ "Харьков".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Запорожье мужчина нашел на своем поле ФАБ-500 (ВИДЕО)

В Запорожье местный аграрий нашел на своем поле пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Мужчина сразу вызвал саперов ГСЧС, которые изъяли, транспортировали и уничтожили взрывоопасный предмет в специально подготовленном месте.

Помните, в случае обнаружения подозрительного предмета: Не подходите! Не трогайте! Звоните 101, 102, 112!