Оккупанты сбросили авиабомбу на центр города в Харьковской области

18 февраля около 4:50 Вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по городу Золочев в Богодуховской громаде Харьковской области. КАБ попал по центру населённого пункта.

Разбор завалов в Золочеве. Фото: ГСЧС

В результате взрыва полностью разрушено административное здание. Кроме того, повреждения получили рядом расположенные дом культуры, административные помещения, объекты торговли и двухэтажный жилой дом.

К счастью, пожар не возник. В то же время, спасатели ГСЧС совместно с коммунальными службами проводили работы по разбору завалов разрушенного здания. К ликвидации последствий привлечены 5 спасателей и 1 единица техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Работы завершены.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в результате атаки вражеских БПЛА поврежден многоэтажный дом в городе Долинская Кировоградской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Телесные повреждения получили трое жителей, из них двое детей. Всем оказана медицинская помощь, двое госпитализированы. Прибывшие на место полицейские и спасатели провели эвакуацию жителей подъезда. В настоящее время оказывают гражданам необходимую помощь. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УКУ.

Правоохранители документируют преступления, совершенные страной-агрессором. По данным начальника Кировоградской ОВА Андрея Райковича, трое пострадавших – мама и двое детей. Им сразу предоставили медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась. Эвакуированы жители из 38 квартир. Вражеские беспилотники атаковали и Кропивницкий район. Пострадавших, к счастью, нет, отметил глава ОВА.