Оккупанты с беспилотника атаковали авто полицейских: что с ними

Сегодня утром в г. Купянск Харьковской области около 8:00 вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Обстрелянный автомобиль. Фото: НПУ

Трое правоохранителей получили акубаротравмы. Медики оказывают им помощь. Транспортное средство получил повреждения.

Установлено, что для удара войска России применили ударный БПЛА "Молния".

Принимаются все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Херсоне на месте удара вражеским КАБом по многоэтажке спасатели ГСЧС вчера вечером нашли и деблокировали тело погибшей женщины. Аварийно-спасательные работы завершены.

Всего в результате вражеской атаки погибли 2 человека и 5 пострадали, из них — 2 ребенка. Разбор завалов будет продлен завтра, отмечают в ГСЧС. По данным начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, погибшая женщина – это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки. Ей было 47 лет. Без матери остались двое детей, которые находятся в больнице.

18 февраля около 23:30 российская армия сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку в Днепровском районе Херсона.

"Состояние двойняшек — средней тяжести, они находятся под наблюдением медицинских работников", — рассказала директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк. В полночь по дому 14-летних брата с сестрой российские террористы сбросили КАБ, из-за удара была полностью разрушена их квартира. У детей – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс. В настоящее время близнецы проходят дообследование. Напомним, что мать детей в момент атаки находились в спальне, куда пришелся основной удар.