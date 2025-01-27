Оккупанты пытаются штурмовать Харьковщину: где имеют успехи

Российской пехоты на Харьковском направлении достаточно много, атаки не останавливаются, отмечает Виктор Петрович, военнослужащий 77 бригады ВСУ в эфире КИЕВ24.

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Впрочем, за последний месяц РФ не удалось добиться значительных продвижений.

По данным Института изучения войны, 26 января российские войска продолжили наземные атаки к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска, но не продвинулись.

Также 26 января российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили. к юго-востоку от Купянска) в направлении Купянска -Узлового, а также сообщили, что украинские силы уничтожили все четыре БТРа.

Командир украинского батальона, действующий на Купянском направлении, заявил, что российские войска пытаются переправиться через реку Оскол и расширить свой плацдарм в районе Двуречной (к северу от Купянска). Командующий отметил, что российские войска не могут осуществить полномасштабную переправу тяжелой техникой, поскольку река не замерзла, поэтому группы из пяти-восьми человек пересекают реку на небольших лодках ночью или в туман, после чего ждут пункта концентрации в лесистой местности для прибытия подкрепления.

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе 26 января. что свидетельствует о том, что российские силы недавно продвинулись к восточной части поселения и захватили Новоегоровку (восточнее Твердохлебова).

Российские военкоры утверждали, что русские войска продвинулись на полях к северо-западу от Новоегоровки, на полях к северо-западу и западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой), а также на 400 метров от Макеевки в направлении Грековки (к западу от Макеевки). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Командир украинского батальона, действовавший на Купянском и Боровском направлениях, 26 января заявил, что украинские войска отразили наступление россиян возле Колесниковки и в направлении Загрызово, а украинские силы уничтожили почти всю технику, которую российские войска использовали во время четырех механизированных штурмов на участке 23-26 января.