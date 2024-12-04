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Оккупанты пытаются прорвать границу на Харьковщине

Синегубов прокомментировал попытки врага продвинуться в Сотницкий Казачок

4 декабря 2024, 12:51
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Недилько Ксения

В Сотницком Казачке Харьковской области, на границе Украины с РФ, оккупанты пытаются закрепиться. Об этом журналистам издания "Думка" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует портал "Комментарии".

Оккупанты пытаются прорвать границу на Харьковщине

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Глава ОВА отмечает, что сначала враг заводил диверсионно-разведывательные группы, сейчас идет усиление для того, чтобы попытаться захватить какие-то территории.

"Сейчас враг там уничтожается и сказать, что они что-то контролируют нельзя", – заявил Синегубов.

Он также добавил, что на правом берегу Оскола на Купянщине также ведутся бои, Силы обороны Украины пытаются полностью вытеснить оккупантов с этого участка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг пытался форсировать реку Оскол на Харьковщине: в Генштабе сделали заявление (ВИДЕО)

В Харьковской области, в районе села Новомлынск Купянского района противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водное препятствие. В то же время, украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника из плацдарма. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем сил обороны. Над Новомлынском развеваются украинские флаги, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также: В Харькове будет раздаваться "новая" тревога: что говорят власти

Сегодня в 13:30 в Харькове будут тестировать новую децентрализованную систему оповещения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

"Звук этой системы будет отличаться от обычного сигнала воздушной тревоги, к которой, к сожалению, мы уже привыкли за последние почти три года. Продолжится проверка 4 минуты. Призываем всех сохранять спокойствие и не волноваться — это будет плановое обучение", — подчеркнули в горсовете.




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