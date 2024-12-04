Оккупанты пытаются прорвать границу на Харьковщине

В Сотницком Казачке Харьковской области, на границе Украины с РФ, оккупанты пытаются закрепиться. Об этом журналистам издания "Думка" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Глава ОВА отмечает, что сначала враг заводил диверсионно-разведывательные группы, сейчас идет усиление для того, чтобы попытаться захватить какие-то территории.

"Сейчас враг там уничтожается и сказать, что они что-то контролируют нельзя", – заявил Синегубов.

Он также добавил, что на правом берегу Оскола на Купянщине также ведутся бои, Силы обороны Украины пытаются полностью вытеснить оккупантов с этого участка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг пытался форсировать реку Оскол на Харьковщине: в Генштабе сделали заявление (ВИДЕО)

В Харьковской области, в районе села Новомлынск Купянского района противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водное препятствие. В то же время, украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника из плацдарма. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем сил обороны. Над Новомлынском развеваются украинские флаги, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сегодня в 13:30 в Харькове будут тестировать новую децентрализованную систему оповещения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского совета.

"Звук этой системы будет отличаться от обычного сигнала воздушной тревоги, к которой, к сожалению, мы уже привыкли за последние почти три года. Продолжится проверка 4 минуты. Призываем всех сохранять спокойствие и не волноваться — это будет плановое обучение", — подчеркнули в горсовете.



