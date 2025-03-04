Оккупанты продвигаются на Харьковщине и перекрывают украинскую логистику

Россияне заявляют о продвижении на Купянском направлении Харьковщины и попытках перекрыть украинскую логистику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Российские войска 3 марта продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. Оккупанты 2 и 3 марта вели наступательные действия к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и в направлении Бочкового.

3 марта русские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись.

3 марта российский военкор заявил, что оккупанты очищают части Голубовки. Российские пропагандисты утверждали, что захватчики продвинулись к окраинам Кондрашовки (к северу от Купянска) и пытаются перекрыть украинскую наземную линию связи вдоль трассы Купянск-Великий Бурлук и создают условия для наступления на Купянск с северо-запада. Другой русский военкор 2 марта заявил, что основные движения русских войск происходят в направлении Каменки (юго-западнее Тополей).

" Российские войска 2 и 3 марта вели наступательные действия в направлении Петропавловки (к западу от Купянска). Русский военкор утверждал, что российские войска укрепляют позиции вокруг Калинового (оба к северо-востоку от Купянска) и укрепляют свои позиции к северо-востоку от Купянска близ Тополей. Военкор утверждал, что украинские силы контратакуют вблизи Фиголовки и Двуречной (оба к северо-востоку от Купянска) ", – говорится в сводке ISW .

Командир украинского полка беспилотников, действовавший на Купянском направлении, 3 марта заявил, что самый опасный участок фронта в районе Кругляковки (юго-восточнее Купянска), где российские войска прорвали украинскую оборону и создали плацдарм через реку Оскол. Командир добавил, что сейчас интенсивные бои ведутся в районе Двуречной.

3 марта российские войска продолжали наступление на Боровом направлении, но не продвинулись.

2 и 3 марта российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

Уже сегодня росСМИ заявляют, что окупанты прорвали оборону Вооруженных сил Украины у населенного пункта Загрызово в Харьковской области и продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Об этом прокремлевскому агентству ТАСС сообщил военный "эксперт" Андрей Марочко.

"В результате прорыва оборонительной линии вооруженных формирований Украины юго-западнее Загрызово нашим войскам удалось продвинуться до 1 км вдоль Оскольского водохранилища. Юго-восточнее Загрызово ВС РФ заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км", — сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в "Фельдман экопарк" под Харьковом в ночь на 3 марта погибли животные в результате удара российского дрона.