Российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 17 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что русские войска продвинулись к бурелому к востоку от Загрызово (юго-восточнее Купянска). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны.

Иллюстративное фото

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 17 декабря признал, что российские войска продвинулись на правый (западный) берег реки Оскол к западу от Масютовки (к северу от Купянска). Машовец заявил, что российские войска пытаются давить на украинские позиции в направлении Купянска-Узлового (южнее Купянска) и пытаясь переправиться через р. Оскол для расширения.

Тактический плацдарм на правом (западном) берегу также заявил, что российские войска усилили попытки, чтобы переправиться через реку Оскол к дороге Р-79 Двуречная-Купянск для консолидированного контроля над восемью километрами территории вдоль реки Оскол.

Российские источники также утверждали, что российские силы очистили около семи гектаров леса вблизи Кременной. ISW не нашел подтверждения этих утверждений, однако украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали атаковать к северо-востоку от Купянска вблизи Петропавловки; восточнее Купянска возле Кучеровки; юго-восточнее Купянска возле Загрызово и Лозовой; к югу от Купянска в направлении Новоплатоновки; к западу от Сватово возле Вишневого, Копанок, Зеленого Гая; юго-западнее Сватово в районе Новосергеевки, Твердохлебово, Макеевки, Новоегоровки и в направлении Чернещины; северо-западнее Кременной возле Тернов; и юго-западнее Кременной вблизи Григоровки и района Серебрянского леса 16 и 17 декабря

В пропагандистском информагентстве ТАСС сообщили, что "Силы РФ улучшили тактическое положение в населенном пункте Лозовая Харьковской области, частично сформировав огневой мешок для подразделений ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Марочко".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области принято решение об эвакуации 146 детей из 7 населенных пунктов Покровского района.