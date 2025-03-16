Оккупанты продвигаются на Харьковщине: где возобновили наступление

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска 14 и 15 марта, но не совершили подтвержденных наступлений. Однако российский военкор утверждал, что оккупанты продвинулись в лесополосу на юго-западной окраине Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

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Спикер Украинской Харьковской группировки войск Павел Шамшин и действующий на харьковском направлении солдат украинского батальона сообщили, что российские войска пытаются создать подземные ходы для поддержки продолжения атак на Волчанском направлении.

"Российские войска 15 марта продолжали ограниченные наступательные действия на Купянском направлении, но не подтвердили наступление. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что украинские силы недавно оттеснили российские войска из Фиголовки (к северо-востоку от Купянска)", – отмечают в ISW.

Сообщается, что оккупанты продолжали наземные атаки к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы вблизи Каменки и Красного Первого и к востоку от Купянска вблизи Петропавловки 14 и 15 марта. Российский источник утверждал, что украинские силы контратаковали возле Фиголовки.

Также захватчики 15 марта продолжали наступательные действия в Боровском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли.

Оккупанты продолжали наземные атаки к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызового, к востоку от Боровой вблизи Копанки и к юго-востоку от Боровой вблизи Нововодяного и Новоегоровки 14 и 15 марта.

Командир украинского десантно-штурмового батальона, действовавший на направлении Боровой, сообщил, что российские войска возобновили наступательные действия в направлении Боровой после двухнедельного (приблизительно с 1 марта) затишья из-за значительных потерь личного состава. Командир заявил, что на Боровском направлении атакуют 20-25 российских бойцов в сутки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что делается в Сумской области.