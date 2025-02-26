Оккупанты продвигаются на Харьковщине: где смогли прорвать оборону

25 февраля русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 24 и 25 февраля российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска. Российский военкор заявил, что украинские войска неудачно контратаковали вблизи Липцев (к северу от Харькова). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны ( ISW ).

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Также российский военкор утверждал, что оккупанты незначительно продвинулись на восточной окраине Волчанска.

Спикер украинской бригады, действующей под Волчанском, заявил, что снежная погода усложняет российские штурмы.

По данным ISW, украинские и российские силы недавно продвинулись на Купянском направлении. 24 и 25 февраля русские войска вели наступательные операции к северу от Купянска в районе Двуречной, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу от трассы Р-79 Двуречная-Купянск к северо-востоку от Западного (к северу от Купянска).

25 февраля Генштаб ВСУ опубликовал карту, на которой указано, что оккупанты продвинулись северо-западнее Табаевки (юго-восточнее Купянска).

Между тем, российские пропагандисты утверждали, что захватчики продвинулись к северу и западу от Тополей (вдоль международной границы к северо-востоку от Купянска), к северу от Кучеровки (восточнее Купянска), к юго-западу от Ивановки (юго-восточнее Купянска) и далее к юго-востоку от Купянска.

25 февраля российские войска продолжили наступательные действия на Боровском направлении, но подтвержденных наступлений не предприняли. 24 и 25 февраля оккупанты вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызового и Новой Кругляковки и в направлении Боровской Андреевки и к востоку от Боровой в районе Надежды. 24 февраля украинский полк, действовавший на купянском направлении, сообщил, что российские войска провели механизированный штурм по крайней мере усиленного взвода в окрестностях Лозовой (к северо-востоку от Боровой), украинские войска уничтожили танк и БТР и еще три БТРа.

Связанный с Кремлем российский военкор утверждал, что украинские силы продвинулись к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой), а российские источники утверждали, что российские силы продвинулись вблизи Макеевки и Нововодяного (к северу от Макеевки).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты заявили о продвижении в Запорожье.