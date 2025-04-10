Оккупанты применяют новую тактику обстрела Харькова: что известно

Российские оккупанты изменили свою тактику при обстрелах Харькова, используя новый подход к атакам с помощью беспилотников. Теперь они проводят серии ударов по одному и тому же месту за очень короткий промежуток времени, что создает дополнительные трудности для украинских сил обороны. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Игорь Терехов. Фото: 24 Канал

По словам Терехова, ночь с 9 на 10 апреля была относительно спокойной по сравнению с предыдущими, когда город подвергался многочисленным атакам со стороны врага. Он отметил, что в предыдущие дни по Харькову было нанесено более 20-ти ударов с беспилотников. В частности, 9 апреля террористы атаковали Основанский район Харькова 17 раз, что еще больше повышает уровень напряжения жителей города.

"Это совершенно новая тактика врага, когда беспилотники за короткое время концентрируются на одной и той же точке, нанося много ударов по одной территории. Например, 17 беспилотников в час поразили одну и ту же территорию города Харькова", — пояснил Игорь Терехов.

По его словам, такая тактика свидетельствует об усилении атак и намерении врага максимально уничтожить важные инфраструктурные объекты, жилые районы и стратегические точки в Харькове. Это требует еще большей концентрации усилий со стороны украинских сил обороны для своевременного обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников.

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно производит обстрелы украинских городов и поселков, в частности Харькова, что является одним из крупнейших объектов для ударов. Особенно интенсивные обстрелы приходятся на прифронтовые регионы, где агрессор пытается максимально ослабить оборону Украины. Харьков как крупный промышленный и культурный центр постоянно становится мишенью для таких атак.

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