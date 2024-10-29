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Оккупанты попали в здание, которое строил дед Терехова (ВИДЕО)

Вчера вечером оккупанты разрушили центральную достопримечательность Харькова

сегодня, 13:29
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Недилько Ксения

Вчера поздним вечером первый удар пришелся по центру Харькова, вражеский боеприпас разрушил главную достопримечательность города Харькова – Госпром.

Оккупанты попали в здание, которое строил дед Терехова (ВИДЕО)

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистам сообщил, что это памятка ЮНЕСКО и уже сделаны ответные шаги для коммуникации и последующего восстановления здания Госпрома.

"Это общая собственность территориальной громады. В том числе наша с вами, поэтому, знаете, я очень возмущен этим событием. Это визитная карточка Харькова, и мой дед строил это здание, кстати.

Я очень к нему отношусь трепетно. Это здание внесено в 2023 году под защиту ЮНЕСКО, я уже общался с представителями ЮНЕСКО. Мы будем обращаться, наш международный департамент работает над этим, чтобы обратить внимание всего мира на обстрелы Харькова, не только для выделения средств, но чтобы весь мир понял, что такого не должно быть", – отметил мэр Харькова.


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова ночью: разбор завалов продолжается (ОБНОВЛЕНО)

В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание, вероятно, гибридной ракетой "Гром-Е1" было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Вечером враг ударил по центру Харькова ФАБ-500. Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома. "Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным облпрокуратуры, в результате вечерних обстрелов пострадали девять человек: пять мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и четверо женщин. Среди пострадавших две работницы отделения областной больницы они получили ранения средней тяжести. По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК с н. п. строитель белгородской области рф.



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