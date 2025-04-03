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Оккупанты объявили новую "военную цель" в Харькове и готовят обстрел

В России цинично оправдывают массированные обстрелы Харькова и готовят новые удары

сегодня, 15:20
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска усилили обстрелы Харькова – попадание считают десятками. Однако в России придумали, как оправдать удары и, вероятно, готовят новый удар по городу.

Оккупанты объявили новую "военную цель" в Харькове и готовят обстрел

Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеская пропаганда распространяет фейк, якобы украинские военнослужащие свозят в складские помещения военные грузы. Отмечается, что такая активность якобы подмечена в помещениях одной из генерирующих электроподстанций Харькова. Пропагандисты, как пишут в ЦПД, убеждают, что подвоз грузов выполняют в темное время суток, а возле складских помещений ТЭЦ установлена круглосуточная военизированная охрана.

"Подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке Россией новых ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Враг в очередной раз прибегает к тактике информационного алиби для оправдания своих преступлений против мирных украинцев — россияне превентивно объявляют "военной целью" какой-то из объектов гражданской инфраструктуры, чтобы впоследствии нанести по нему удары”, — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

При этом недавно вражеская сторона распространяла фейк, якобы украинские военные готовят провокации в Николаеве для срыва договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетики и обвинения в этом России. По данным Центра противодействия дезинформации, это элементы одной информационной кампании. Таким образом, Россия стремится снять с себя ответственность за несоблюдение им обязательств о прекращении огня по энергетической инфраструктуре и ввести в заблуждение международных партнеров Украины.

Напомним, российская пропаганда, как писал портал "Комментарии", распространяла фейк о президенте Украины Владимире Зеленском.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13767
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