Оккупанты обстреляли волонтеров в Харьковской области: что известно

Российские войска не перестают обстреливать Харьковскую область. Под вражеский огонь попали волонтеры.

Харьковская область. Фото из открытых источников

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что российские войска ударили FPV-дронами по местным волонтерским автомобилям. Обстрел произошел в селе Ивашки Золочевской громады.

По словам Синегубова, было несколько попаданий. Первое попадание произошло по грузовику при перевозке продуктов питания в волонтерский центр. Как сообщил начальник Харьковской ОВА, в результате удара поврежден корпус автомобиля, радиатор и стекло.

Второй легковой автомобиль, как рассказал Олег Синегубов, получил повреждения после сброса взрывного устройства под колеса, во время подвоза гуманитарной помощи в частные домовладения.

Начальник Харьковской ОВА рассказал, что в результате обстрела никто не пострадал.

Также Олег Синегубов сообщил, что сегодня утром российская авиация нанесла два удара управляемыми авиационными бомбами по окрестностям села Калиново, один удар – возле села Карасовка и еще три – возле села Сосновка.

"Вчера вечером четыре авиабомбы упали вблизи села Барановка Золочевской громады. Предварительно, без пострадавших", — рассказал о ситуации в Харьковской области начальник ОВА.

Напомним, что вражеские войска усилили обстрелы Харькова. Попадания, как писал портал "Комментарии", считают десятками. Однако в России придумали, как оправдать удары и, вероятно, готовят новый удар по городу.

Вражеская пропаганда распространяет фейк, якобы украинские военнослужащие свозят в складские помещения военные грузы. Отмечается, что такая активность якобы замечена в помещениях одной из генерирующих электроподстанций Харькова.



