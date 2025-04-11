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Оккупанты обстреляли волонтеров в Харьковской области: что известно

Оккупанты дронами обстреляли волонтеров в Харьковской области: Синегубов

сегодня, 18:58
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Кречмаровская Наталия

Российские войска не перестают обстреливать Харьковскую область. Под вражеский огонь попали волонтеры.

Оккупанты обстреляли волонтеров в Харьковской области: что известно

Харьковская область. Фото из открытых источников

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что российские войска ударили FPV-дронами по местным волонтерским автомобилям. Обстрел произошел в селе Ивашки Золочевской громады.

По словам Синегубова, было несколько попаданий. Первое попадание произошло по грузовику при перевозке продуктов питания в волонтерский центр. Как сообщил начальник Харьковской ОВА, в результате удара поврежден корпус автомобиля, радиатор и стекло.

Второй легковой автомобиль, как рассказал Олег Синегубов, получил повреждения после сброса взрывного устройства под колеса, во время подвоза гуманитарной помощи в частные домовладения.

Начальник Харьковской ОВА рассказал, что в результате обстрела никто не пострадал.

Также Олег Синегубов сообщил, что сегодня утром российская авиация нанесла два удара управляемыми авиационными бомбами по окрестностям села Калиново, один удар – возле села Карасовка и еще три – возле села Сосновка.

"Вчера вечером четыре авиабомбы упали вблизи села Барановка Золочевской громады. Предварительно, без пострадавших", — рассказал о ситуации в Харьковской области начальник ОВА.

Напомним, что вражеские войска усилили обстрелы Харькова. Попадания, как писал портал "Комментарии", считают десятками. Однако в России придумали, как оправдать удары и, вероятно, готовят новый удар по городу.

Вражеская пропаганда распространяет фейк, якобы украинские военнослужащие свозят в складские помещения военные грузы. Отмечается, что такая активность якобы замечена в помещениях одной из генерирующих электроподстанций Харькова.




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Источник: https://t.me/synegubov/13806
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