Оккупанты обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки под ударами оккупантов находились Харьков, Купянский, Чугуевский и Лозовской районы. Против мирного населения россияне применили управляемые авиабомбы, БПЛА и FPV-дроны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: НПУ

Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили и сельхозтехника.

В результате вражеских обстрелов в городе Купянск повреждено более 10 домов. Пострадала 56-летняя гражданская женщина. Испытал острую реакцию на стресс 34-летний мужчина.

Из-за удара ФАБ-500 по селу Нечволодовка погибли мужчина и женщина, еще пострадали четыре человека. В результате обстрела повреждены 14 домов.

Войска РФ нанесли авиаудару БпЛА по поселку Старый Салтов. Поврежденные автомобили. Пострадал 36-летний мужчина.

Ночью 14 мая враг ударил БпЛА по Близнюковской громаде. Повреждены хозяйственные постройки, дом, автомобили и сельхозтехнику. За медицинской помощью обратились 49 и 54-летние мужчины, отказавшиеся от госпитализации. Острую реакцию на стресс получила 91-летняя женщина.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера оккупанты сбрасывали беспилотники "Молния" на Харьков. "Предварительно, зафиксирован удар вражеского БПЛА типа "Молния" в Шевченковском районе Харькова. На эту минуту, без пострадавших. Профильные службы направляются на место "прилета"", — отметил глава ХОВА.

Игорь Терехов в 16:19 сообщил: "Уточнена локация удара — в Холодногорском районе. Информация о пострадавших пока не поступала".

Позже мэр отметил: "В городе был слышен взрыв. Под ударом снова находился Холодногорский район. К счастью, на этот раз тоже без жертв".