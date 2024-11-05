Оккупанты обстреляли Харьковщину: есть погибшие

Сегодня около 14:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Купянского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты ударили баллистикой по Запорожью: много погибших

Сегодня в 09:38 в Запорожье раздался мощный взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для восточных областей.

Позже глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об ударе по Запорожью. оккупанты попали по объекту инфраструктуры.

Шесть человек погибли и 23 ранены. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье, сообщил Иван Федоров.

По данным прокуратуры, потерпел разрушение один из объектов критической инфраструктуры.

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Французские партнеры присоединятся к созданию в городе Харькове так называемого "энергетического острова". Об этом сегодня, 5 ноября, в эфире национального телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов, информирует портал "Комментарии".

Мэр отметил, что для Харькова, который из-за вражеских обстрелов потерял собственную генерацию электроэнергии, этот вопрос крайне важен.

"Нам необходимо построить так называемый "энергетический остров", чтобы иметь устойчивое электроснабжение. От этого зависит то, как будут жить харьковчане. Во время переговоров с послом Франции мы наметили определенные шаги, чтобы Франция присоединилась к реализации этого проекта. Есть уверенность, что мы вместе построим этот "остров", и Харьков будет практически независимым в энергетическом плане. Да, это определенное время, процедуры, но мы двигаемся в этом направлении, и я уверен, что мы это сделаем", — подчеркнул Игорь Терехов.