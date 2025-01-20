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Оккупанты обстреляли Харьков и область: под ударом оказались полицейские

На Харьковщине есть раненые из-за сброса взрывчатки с дрона

сегодня, 15:33
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Недилько Ксения

Сегодня около 14:00 в с. Осиново Купянской общины на Харьковщине в результате попадания вражеского боеприпаса на базе дрона пострадали двое полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной военной администрации.

Оккупанты обстреляли Харьков и область: под ударом оказались полицейские

Иллюстративное фото

Отмечается, что взрывом поврежден также служебный автомобиль.

Кроме того, после 14 часов в Харькове обнаружили остатки БПЛА Молния-1. Враг атаковал Салтовский район.

Беспилотник обнаружили в частном дворе.

Информация о повреждениях и пострадавших не поступала, отметили в ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска недавно продвинулись вдоль российско-украинской международной границы северо-восточнее Купянска на фоне продолжения наступательных операций на купянском направлении 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского военнослужащего о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополей (на южный восток от здания) является точным.

19 января русский военкор заявил, что оккупанты продвигаются юго-западнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашел доказательств этого утверждения 18 и 19 января русские войска наступали к северо-востоку от Купянска вдоль русско-украинской международной границы в районе Строевки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Песчаного.

Также захватчики 19 января продолжали наступательные действия на Боровском направлении, но подтвержденного продвижения не совершили.



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