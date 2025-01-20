Оккупанты обстреляли Харьков и область: под ударом оказались полицейские

Сегодня около 14:00 в с. Осиново Купянской общины на Харьковщине в результате попадания вражеского боеприпаса на базе дрона пострадали двое полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной военной администрации.

Иллюстративное фото

Отмечается, что взрывом поврежден также служебный автомобиль.

Кроме того, после 14 часов в Харькове обнаружили остатки БПЛА Молния-1. Враг атаковал Салтовский район.

Беспилотник обнаружили в частном дворе.

Информация о повреждениях и пострадавших не поступала, отметили в ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска недавно продвинулись вдоль российско-украинской международной границы северо-восточнее Купянска на фоне продолжения наступательных операций на купянском направлении 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского военнослужащего о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополей (на южный восток от здания) является точным.

19 января русский военкор заявил, что оккупанты продвигаются юго-западнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашел доказательств этого утверждения 18 и 19 января русские войска наступали к северо-востоку от Купянска вдоль русско-украинской международной границы в районе Строевки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Песчаного.

Также захватчики 19 января продолжали наступательные действия на Боровском направлении, но подтвержденного продвижения не совершили.