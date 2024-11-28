Оккупанты обстреляли Харьков: где произошли прилеты

Сегодня с 6 утра во время массированной ракетной атаки по Украине оккупанты запустили баллистику по Харькову. В городе прогремели по меньшей мере три мощных взрыва.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по городу и отметил, что предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова.

"По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе. На данный момент информации о пострадавших не поступало", – отметил мэр Харькова.

Информация обновляется.