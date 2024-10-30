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Оккупанты обстреляли Харьков: что известно о последствиях удара (ОБНОВЛЕНО)

Враг нанес удар по многоэтажному дому

30 октября 2024, 23:32
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Кречмаровская Наталия

В Харькове раздались взрывы — оккупанты нанесли удар авиабомбой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Оккупанты обстреляли Харьков: что известно о последствиях удара (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

"В Харькове был слышен взрыв, профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа", — сообщил он.

Также мэр города отметил, что предварительно есть информация о попадании управляемой авиационной бомбы в многоэтажное здание. По данным Игоря Терехова, есть пострадавшие.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что удар авиабомбы пришелся на Салтовский район Харькова. “Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки. Предварительно – есть пострадавшие, в том числе под завалами. Проверка экстренными службами продолжается”, — сказал он.

Также, по информации Синегубова, на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома, повреждены гражданские автомобили. Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание.

Олег Синегубов отметил, что по предварительным данным, в результате удара пострадали семь человек, осмотр продолжается.

Игорь Терехов добавил, что в результате атаки полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома. На данный момент имеем информацию о 12 пострадавших. Под завалами могут быть еще люди.

Мэр города отметил, что на верхних этажах подъезда заблокированы люди. Ведутся работы по их спасению. “Осмотрены 10 пострадавших. Двое тяжелых – ребенок 11 лет и 22-летний мужчина”, — написал Терехов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обстрелы Харькова участились. В результате вражеского обстрела, который произошел ночью 29 октября, в Основянском районе были повреждены 52 частных дома. Некоторые дома остаются без газоснабжения, поскольку взрывом был поврежден газопровод.




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