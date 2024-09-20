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Оккупанты обстреливают Харьков: в городе раздаются взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В городе раздалось несколько взрывов

20 сентября 2024, 17:18 comments1462
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Недилько Ксения

Оккупанты наносят удары по Харькову. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Оккупанты обстреливают Харьков: в городе раздаются взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

КАБ. Фото из открытых источников

В городе прогремело несколько взрывов, после того, как Воздушные Силы ВСУ сообщили об управляемых авиационных бомбах в направлении Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов также призвал всех быть осторожными.

Игорь Терехов в 17:00: "Пока известно о двух ударах КАБами по Харькову".

Олег Синегубов в 17:06: "Оккупанты нанесли два удара КАБами по городу Харьков.

Экстренные службы выехали на места попадания.

В эту минуту — без пострадавших".

Олег Синегубов в 17:09: "По предварительным данным, попадание в Слободском и Основянском районах".

Игорь Терехов в 17:10: "Имеем информацию о двух пострадавших после прилетов".

Олег Синегубов в 17:18: "Количество пострадавших увеличилось до трех".

Информация обновляется.



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