Оккупанты наступают на Харьковщине: сколько «живой силы» там сосредоточено

24 марта русские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 23 и 24 марта российские войска совершили наземные атаки к северу от Харькова близ Глубокого и к северо-востоку от Харькова близ Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию американского Института изучения войны (ISW).

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24 марта российские войска также продолжали наступление на Купянском направлении, но не подтвердили наступление.

"Российский военкор утверждал, что российские силы продвинулись севернее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска), но украинские силы сохраняют позиции в этом населенном пункте. Другой российский военкор заявил 24 марта, что российские войска продвинулись в восточной и западной частях Тополей (к северо-востоку от Купянска вдоль международной границы)", – отмечают в ISW .

23 и 24 марта российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Двуречной и Тополей, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки.

Представитель украинской бригады, действующей на купянском направлении, сообщил, что российские силы атакуют реже, чем две-три недели назад (начало и середина марта 2024 года), вероятно, из-за потерь живой силы и техники. Спикер заявил, что российские силы используют меньше единиц тяжелой техники. Представитель украинского полка, действовавший на купянском направлении, 24 марта сообщил, что российская пехота продолжает попытки форсировать реку Оскол, но терпит большие потери и не может провести эвакуацию. Спикер заявил, что на позициях вдоль западного (правого) берега реки Оскол рассредоточено около 500 российских военнослужащих.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска продвинулись в Райгородку (восточнее Боровой и восточнее Надежды).

23 и 24 марта русские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызового и Богуславки и к востоку от Боровой в районе Надежды и в направлении Степного.

Командир украинского батальона, действовавший на Лиманском направлении, 23 марта заявил, что захват Украиной Надежды (восточнее Боровой) позволяет украинским войскам удерживать огневой контроль над рекой Жеребец, Райгородкой и Родниковым (к северу от Надежды) и осложнять наступление российской механизацией Копанок. Представитель украинской бригады, действовавшей на Лиманском направлении, 24 марта сообщил, что российские войска пытаются обойти Надежду и ведут штурм небольшими отрядами по пять-шесть человек. 23 марта российский военкор заявил, что украинские войска не захватили Надежду, а линия фронта проходит в 1,5 километрах к западу от населенного пункта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ISW сообщил о боевых действиях в Белгородской области и успехах украинских сил в этом районе.