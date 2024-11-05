Оккупанты наступают целыми взводами на одном из направлений

Украинские силы недавно продвинулись на севере Харьковской области на фоне продления наступательных операций россии в этом районе 4 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Глубокого (к северу от Харькова) на восточном берегу Травянского водохранилища. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

3 и 4 ноября русские войска продолжали атаковать к северу от Харькова близ Липцев и к северо-востоку от Харькова близ Волчанска. Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, заявил, что российские силы не проводили штурмов с применением бронетехники в последние недели (вероятно, в течение октября 2024 года), а полагались на ведение штурма небольшими группами пехоты.

В свою очередь оккупанты продвинулись к юго-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной во время продолжения российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 4 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска) и к юго-востоку от Ямполевки (к северо-западу от Кременной).

На кадрах, опубликованных украинскими силами 4 ноября, видно, как недавно украинские войска отражают наступление российской механизации численностью взвод на Лиманском направлении (к западу от Кременной).

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжали наступление севернее Купянска в районе Кондрашовки и Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Чернещины, Степной Новоселовки, Загрызово, Кучеровки, Берестового; к западу от Сватово вблизи Вишневого и Первомайского; юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки, Макеевки, Грековки; к западу от Кременной возле Торского, Заречного, Тернов; и юго-западнее Кременной у Дибровы 3 и 4 ноября.

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