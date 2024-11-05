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Оккупанты наступают целыми взводами на одном из направлений

Враг имеет преимущество в численности и понемногу продвигается в глубь Харьковщины

сегодня, 07:28
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Недилько Ксения

Украинские силы недавно продвинулись на севере Харьковской области на фоне продления наступательных операций россии в этом районе 4 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к западу от Глубокого (к северу от Харькова) на восточном берегу Травянского водохранилища. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Оккупанты наступают целыми взводами на одном из направлений

Иллюстративное фото

3 и 4 ноября русские войска продолжали атаковать к северу от Харькова близ Липцев и к северо-востоку от Харькова близ Волчанска. Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, заявил, что российские силы не проводили штурмов с применением бронетехники в последние недели (вероятно, в течение октября 2024 года), а полагались на ведение штурма небольшими группами пехоты.

В свою очередь оккупанты продвинулись к юго-востоку от Купянска и к северо-западу от Кременной во время продолжения российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 4 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восточнее Купянска) и к юго-востоку от Ямполевки (к северо-западу от Кременной).

На кадрах, опубликованных украинскими силами 4 ноября, видно, как недавно украинские войска отражают наступление российской механизации численностью взвод на Лиманском направлении (к западу от Кременной).

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжали наступление севернее Купянска в районе Кондрашовки и Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Чернещины, Степной Новоселовки, Загрызово, Кучеровки, Берестового; к западу от Сватово вблизи Вишневого и Первомайского; юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки, Макеевки, Грековки; к западу от Кременной возле Торского, Заречного, Тернов; и юго-западнее Кременной у Дибровы 3 и 4 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На одном из направлений оккупанты готовятся к похолоданию: что делают



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