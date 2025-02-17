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Оккупанты нанесли удары по Харькову: где произошли прилеты

Ночью враг нанес удары по нескольким районам Харькова

17 февраля 2025, 08:15 comments1129
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Недилько Ксения

Сегодня ночью оккупанты атаковали Харьков, применив ударные беспилотники. О последствиях атаки сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Оккупанты нанесли удары по Харькову: где произошли прилеты

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Взрывы раздались около 1 часа ночи, были атакованы Салтовский и Холодногорский районы.

"В Салтовском районе, по предварительной информации, удар пришелся неподалеку от админздания. По состоянию на данный момент – без пострадавших. В админзданиях и близлежащих домах кое-где выбиты стекла. Ситуация уточняется.

В Холодногорском районе уже три человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс", – сообщил Терехов.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова на утро, в результате падения обломков вражеского беспилотника "Герань-2" в Холодногорском районе Харькова три женщины получили острую реакцию на стресс.

Повреждена хозяйственная постройка и остекление 14 частных домов.

В результате удара вражеского БПЛА в Салтовском районе повреждено остекление дома, без пострадавших.

Кроме того, враг атаковал цементный завод в Дергачевском районе.

Сразу пять шахедов они пустили по предприятию. Повреждены автомобили и складские помещения.

Оккупанты нанесли удары по Харькову: где произошли прилеты - фото 2
Оккупанты нанесли удары по Харькову: где произошли прилеты - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Херсоне 17 февраля фиксируются серьезные проблемы с электропитанием в нескольких районах города. В результате вражеских обстрелов были обесточены электросети. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.                                                              



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