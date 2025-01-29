Оккупанты нанесли удары по Харьковщине: есть попадание в авто экстренной помощи

Враг попал баражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, поврежден также еще один гражданский автомобиль в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Обстрелянный автомобиль. Фото: Олег Синегубов

Трое медработников пострадали в результате атаки вражеского FPV-дрона. 43-летний водитель с взрывными ранениями госпитализирован в больницу.

26-летний врач и 41-летний парамедик — с острой реакцией на стресс.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера вечером враг нанес ракетный удар по одному из предприятий пищевой промышленности.

28 января около 20 часов вечера оккупанты выпустили баллистическую ракету из оккупированного Крыма по Николаеву. В городе раздался мощный взрыв. Стало известно, что попадание баллистики произошло по одному из предприятий пищевой промышленности.

Погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия. Также на месте работали сотрудники полиции, экстренные и коммунальные службы. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, предварительно обстрел был баллистической ракетой "Искандер-М".

Также "Комментарии" писали , что по результатам спецоперации вблизи одного из военных аэродромов Украины "на горячем" задержаны 2-х агентов РФ, фотографировавших взлет отечественного F-16.

По материалам дела, приспешниками врага оказались двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год. Фигуранты были завербованы кадровой сотрудницей ФСБ, личность которой уже установила СБУ. Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и дроновые удары.