Оккупанты нанесли удар по Харькову: что известно (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове около 10:37 произошел взрыв. Воздушные Силы ВС Украины о скоростных целях или КАБ не сообщали, об опасности объявлено не было.

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в одном из районов города произошел "прилет".

"Предварительная информация: есть прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется", – написал мэр.

В мониторинговых каналах сообщают, что засечки цели не было, поэтому, вероятно, ракета прилетела из соседней Белгородской области россии.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова.

По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются.

Олег Синегубов в 11:08: "По предварительным данным медиков экстренной помощи, ранены гражданские.

По меньшей мере 5 человек получили ранения".

Олег Синегубов в 11:15: "Количество пострадавших увеличилось до шести человек, один – в тяжелом состоянии. Есть разрушение инфраструктуры. Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается".

Игорь Терехов в 11:16: "Прилет был не один, а несколько, тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шесть пострадавших".

Игорь Терехов в 11:20: "Под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им".



Игорь Терехов в 11:24: "Количество пострадавших от вражеского обстрела гражданского предприятия возросло до 11. Один из них в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы трое".

По данным Олега Синегубова, среди пострадавших – ребенок 16 лет.



Игорь Терехов в 11:54: "Уже 16 пострадавших".

Олег Синегубов в 12:15: "На данный момент госпитализированы семь человек. Другим пострадавшим в результате удара по Харькову была оказана медицинская помощь на месте".

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