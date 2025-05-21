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Оккупанты массированно обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые

Оккупанты ударили по домам на Харьковщине: есть погибшие и раненые

21 мая 2025, 16:29
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Недилько Ксения

Российские войска нанесли удары КАБам и РСЗО по жилому сектору Купянщины: есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Оккупанты массированно обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

В результате обстрела города Купянска произошли пожары: горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и дровник.

В поселке Купянск-Узловой в результате удара КАБами разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. По предварительным данным, один человек погиб, еще 4 пострадали.

Чрезвычайщики работали под угрозой повторных вражеских обстрелов. К ликвидации последствий ударов привлекали 3 отделения пожарно-спасательной службы и медицинский расчет ГСЧС.

Оккупанты массированно обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые - фото 2
Оккупанты массированно обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые - фото 3
Оккупанты массированно обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые - фото 4
Оккупанты массированно обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые - фото 5
Оккупанты массированно обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые - фото 6
Оккупанты массированно обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые - фото 7

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у государственной границы на Харьковском направлении фронта украинские военные фиксируют накопление личного состава ВС РФ, что говорит о вероятной подготовке оккупантов к активным штурмовым действиям.

Об этом в эфире Суспильного рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус.

"Противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого столкновения и провести хоть какие-то штурмовые действия. В целом, у них ничего не получается. Необходимо иметь наблюдение на всех наиболее опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак", — сказал Помагайбус.



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