Оккупанты имеют продвижение на Харьковщине: где прорвали оборону

Российские войска недавно продвинулись вдоль российско-украинской международной границы северо-восточнее Купянска на фоне продолжения наступательных операций на купянском направлении 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского военнослужащего о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополей (на южный восток от здания) является точным.

19 января российский военкор заявил, что оккупанты продвигаются юго-западнее Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска), но ISW не нашел доказательств этого утверждения.

18 и 19 января русские войска наступали северо-восточнее Купянска вдоль русско-украинской международной границы в районе Строевки, восточнее Купянска в районе Петропавловки и юго-восточнее Купянска в районе Песчаного.

Также захватчики 19 января продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но подтвержденного продвижения не совершили. 19 января русский войско заявил, что русские войска продвинулись от Вишневого до Зеленого Гая (оба к северо-востоку от Боровой), однако ISW не нашел доказательств этого утверждения. Оккупанты наступали к северо-востоку от Боровой возле Колесниковки, Загрызового, Лозового и Зеленого Гая; восточнее Боровой возле Надежды, Первомайского, Копанки; и юго-восточнее Боровой возле Новоегоровки и Новосергеевки 18 и 19 января.

Глава военной администрации Борова Александр Тертышный 19 января сообщил, что российские войска за последние один-два месяца нанесли меньше ударов по Боровой, в том числе КАБ и из система РСЗО, но за это время наземная активность усилилась к северу и востоку от населенного пункта.