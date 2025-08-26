Российские диверсионные группы появились в окрестностях Купянска по правому берегу реки Оскол на Харьковщине. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Оккупанты готовятся к городским боям на Харьковщине: что известно

По его словам, оккупанты пытаются прорваться в город через проспект Конституции и улицу Защитников Купянска со стороны трассы Р-79. Это свидетельствует о подготовке россиян к городским боям в городе.

По данным Института изучения войны, российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Так, геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в пределах северного Купянска.

24 и 25 августа русские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Западного и Голубовки и в направлении Кутьковки и Колодязного; и северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки и Каменки и в направлении Двуречанского.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что со вчерашнего вечера на трассе М-14 Херсон-Николаев наблюдается высокая активность российских дронов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту", — сообщил глава области. Позже он добавил, что на трассе М-14 Херсон-Николаев возможны ограничения движения.

"В случае фиксации вражеских дронов автодорогу будут перекрывать временно. Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", — подчеркнул Прокудин.