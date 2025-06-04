Оккупанты формируют огневой мешок для ВСУ на Харьковщине

Российские оккупанты начали формировать огневой мешок для дислоцированных возле Радьковки Харьковской области военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом прокремлевскому агентству ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Есть продвижение в лесистой местности юго-восточнее Радьковки. Таким образом, армия РФ начала формировать огневой мешок для украинских боевиков в данном районе", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что оккупировав накануне соседнюю Кондрашевку, российские военные продвинулись к югу от населенного пункта, заняв более выгодные рубежи и позиции в лесном массиве.

Кондрашевку оккупанты взяли 30 мая, Радьковку – 23 мая.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские подразделения заявляют об оккупации населенного пункта Кондрашевка Харьковской области и о том, что планомерно продвигаются в Купянск и берут его в охват.

В Минобороны РФ сообщили об оккупации Кондрашовки сегодня, 30 мая. Оккупацию украинских населенных пунктов россияне называют "освобождением".

"Освобождение Кондрашовки говорит о планомерном продвижении и охвате населенного пункта Купянск. На данный момент противник оказался в довольно-таки сложной, тяжелой оперативно-тактической ситуации и будет пытаться, конечно же, всячески остановить наши войска", — сказал Марочко.

Он предположил, что Киев, вероятнее всего, будет направлять дополнительные силы и средства к Кондрашовке, поскольку дальнейшее продвижение российских сил на данном участке фронта – это "катастрофа для всей группировки [украинских] вооруженных формирований в Купянске". Он также заявил, что оккупация Кондрашовки Харьковской области – значительный стратегический успех армии РФ. Якобы взятием этого населённого пункта российские войска лишили ВСУ логистического узла.