Оккупанты дважды ударили по Харькову: что известно о «прилетах»

Вчера около 20:35 в Харькове прогремели мощные взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании КАБ в трех районах города – Шевченковском, Киевском и Салтовском.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"В Салтовском районе в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина. В Шевченковском районе на данную минуту одна пострадала женщина. В Шевченковском районе в результате удара КАБом разрушен частный дом.

Двое пострадавших госпитализированы. Осмотр мест прилетов продолжается", – написал Терехов.

Уже в два часа ночи в городе прозвучала повторная серия взрывов. В этот раз "прилеты" произошли в Холодногорском районе города.

По данным областного главка ГСЧС, в результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна.

Ранее ранения получили 7 человек, из них один ребенок – девочка 16 лет.

На месте попадания работали психологи ГСЧС, оказывавшие необходимую помощь людям.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. К ликвидации последствий задействовано более 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

Игорь Терехов также сообщил информацию о вечерних обстрелах:

- количество пострадавших возросло до шести: трое раненых в Салтовском районе и трое в Шевченковском;

- разрушено одно хозяйственное сооружение и поврежден 21 частный дом и 4 авто.

На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры. В Холодногорском районе продолжаются аварийно-спасательные работы на 9-тиэтажке.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения в городе Чугуеве Харьковской области, разрушено хозяйственное сооружение. Без пострадавших.



