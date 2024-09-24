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Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове продолжается разбор завалов после массированного обстрела КАБами

сегодня, 17:09
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Недилько Ксения

Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Обстрелянный дом. Фото: Дмитрий Лубинец

Сегодня около 15:20 оккупанты начали сбрасывать на Харьков управляемые авиабомбы. По данным местных властей, известно о попадании в многоэтажку в Киевском районе Харькова. Здесь из-за КАБа сложились этажи с 8 по 3.

В настоящее время известно о 22 пострадавших в результате обстрела города, а также о трех погибших. Эти цифры могут меняться, сейчас продолжаются поисково-спасательные работы на местах попаданий.

"Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом", – сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов и опубликовал видео, на котором видны ужасающие последствия российского террора.

Мэр Харькова также добавил, что в пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживали 82 человека.

"Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли быть люди под завалами", – сообщил Терехов.

Фото разрушенного дома также опубликовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отметивший, что каждое такое преступление должно быть зафиксировано, а виновные – наказаны.

"Россия безнаказанно терроризирует Харьковщину. Жилой район города Харьков – целенаправленный удар по жилому дому.

Предварительно известно о трех погибших и шестерых пострадавших. Жертвами агрессора становятся обычные гражданские украинцы!

Каждый такой случай – это преступление. Они все должны быть должным образом зафиксированы, а виновные — наказаны! Обращаю внимание международного сообщества на это!" – написал Лубинец.


По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг нанес не менее пяти ударов управляемыми авиабомбами. Попадание зафиксировали в 9-этажном доме, по гражданскому предприятию, а также на открытой территории.

На местах прилетов работают спасательные службы.

Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
Оккупанты атаковали жилой дом в Харькове: есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова: что известно

В Харькове раздалось несколько мощных взрывов. В Воздушных Силах ВСУ сообщили в 15:20 о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Также в 15:25 сообщили о повторных запусках КАБов.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг наносит удары КАБами по одному из самых населенных районов города и призвал всех быть осторожными. Подробности обстрела – читайте по ссылке.



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