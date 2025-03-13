Оккупанты активизировались на Харьковщине: где им удалось прорваться

Российские военные активизировались в Харьковской области, а именно на Купянском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Есть сильная активизация россиян на Купянском направлении", — заявил Трегубов.

По его словам, Силы обороны продолжают выбивать оккупантов с правого берега, куда им удалось по льду перебросить часть сил и средств, а также останавливать россиян во время попыток переправиться через Оскол на маленьких плавсредствах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг продолжает пробовать пробираться в Басовку между Журавкой и Новеньким в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Отмечается, что в основном оккупанты применяют для этого пехоту.

"Но если сначала они по посадкам лезли пешим ходом, то сейчас они пробуют залетать на квадроциклах", – отмечают в DeepState.

На видео можно четко увидеть характер сражений в данном районе, где россияне в быстром темпе группами пехоты пытаются залететь в село и закрепиться.

"Делают они это хаотично и неорганизованно и не могут даже сориентироваться на местности, поэтому бродят по селу или полям. В то же время Силы Обороны осуществляют сразу по таким группам поражения и живут они недолго. Трудность ситуации состоит в том, что противник накопил достаточно большое количество пехоты и постоянно пускает ее в утилизацию, понемногу продвигаясь в глубину. Украинские военные, в свою очередь, пытаются максимально делать эти попытки безуспешными, чтобы сдержать продвижение врага", – отмечают аналитики проекта.