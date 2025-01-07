«Оккупация Лозовой на Харьковщине»: действительно ли россияне захватили населенный пункт

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Недилько Ксения
В DeepState сегодня, а еще раньше в оккупационном Минобороны РФ сообщали о захвате села Лозовая Харьковской области.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
По данным спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, по состоянию на 7 января в селе Лозовая Изюмского района продолжаются бои.
Он сообщил Суспильному Харьков, что в настоящее время в ОСУВ нет информации о захвате населенного пункта российскими военными.
Ранее об оккупации Лозовой сообщили в проекте DeepState. Его специалисты проанализировали видео с передвижением и поражением российской военной техники, которое опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Интенсивность боев на Купянском направлении ниже , чем на юге участка, за который отвечает "Хортица" (вероятно, речь идет о Кураховском направлении — ред.), дополнительно Суспильному пресс-секретар ОСУВ Виктор Трегубов.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что каждый день на Харьковском направлении – тяжелый. Все из-за постоянных штурмов россиян, которые враг может реализовывать благодаря постоянной ротации и своевременному пополнению БК, рассказал в эфире "Суспильное. Студия” представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.
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