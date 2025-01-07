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«Оккупация Лозовой на Харьковщине»: действительно ли россияне захватили населенный пункт

Об оккупации Лозовой россияне сообщали еще в декабре

7 января 2025, 15:31
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Недилько Ксения

В DeepState сегодня, а еще раньше в оккупационном Минобороны РФ сообщали о захвате села Лозовая Харьковской области.

«Оккупация Лозовой на Харьковщине»: действительно ли россияне захватили населенный пункт

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По данным спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, по состоянию на 7 января в селе Лозовая Изюмского района продолжаются бои.

Он сообщил Суспильному Харьков, что в настоящее время в ОСУВ нет информации о захвате населенного пункта российскими военными.

"По последнему утреннему сведению, там сегодня продолжались бои. Ситуация всегда динамичная. И мы опираемся на те сводки, которые у нас есть. Я считаю, что они у нас более объективные и более оперативные, чем у неофициальных источников", — сказал Трегубов.

Ранее об оккупации Лозовой сообщили в проекте DeepState. Его специалисты проанализировали видео с передвижением и поражением российской военной техники, которое опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"ГК ВСУ публикует кадры поражения колонны противника, которая проводила штурмовые действия в 2,5 км восточнее Новой Кругляковки. После определенного затишья происходит активизация россиян на разных участках", – говорится в сообщении аналитиков.

Интенсивность боев на Купянском направлении ниже , чем на юге участка, за который отвечает "Хортица" (вероятно, речь идет о Кураховском направлении — ред.), дополнительно Суспильному пресс-секретар ОСУВ Виктор Трегубов.

"Купянское направление — это не самое главное сейчас направление из всех, которые в нашей зоне ответственности. Там ежедневно проходят по несколько атак. Россияне там пытаются малыми группами просачиваться за реку Оскол и накапливать там свои силы", — сказал Трегубов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что каждый день на Харьковском направлении – тяжелый. Все из-за постоянных штурмов россиян, которые враг может реализовывать благодаря постоянной ротации и своевременному пополнению БК, рассказал в эфире "Суспильное. Студия” представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.



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