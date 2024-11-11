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Одна из областей объявляет принудительную эвакуацию

Из-за обострения ситуации безопасности на Харьковщине принудительно эвакуируют людей из Боровской громады

сегодня, 13:24
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Недилько Ксения

За минувшие сутки оккупанты применили против безоружных жителей Харьковщины 5 управляемых авиабомб и 3 FPV-дроны, 1 Schahed. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Одна из областей объявляет принудительную эвакуацию

Иллюстративное фото

"Объявляем принудительную эвакуацию всего взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровской громады, в том числе и поселок Боровая", — подчеркнул он.

По его словам, с 10 сентября в результате эвакуационных мероприятий уже эвакуировали в безопасные места:

– более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, из них 251 ребенок.

– 1181 местный житель поселков и сел с Боровского направления, из них 137 детей. Харьковская ОВА обеспечила в местах временного расселения 2000 коек для эвакуированных людей. При необходимости оперативно увеличим их количество. В настоящее время разместили в общежитиях 1014 переселенцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты "освободили" еще один населенный пункт Харьковщины (карта)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил оккупантов из 347-го мотострелкового полка с "освобождением" населенного пункта Колесниковка Харьковской области. Об этом сообщает оккупационное Минобороны.

По данным аналитиков проекта DeepState, враг продвинулся в Торецке, возле Антоновки, Селидово и Богоявленки.

Карту можно посмотреть по ссылке .

Читайте также: Определенный процент граждан Украины покупает недвижимость в Харькове и Харьковской области, чтобы в ближайшие годы законно оказаться на территории России. Эту чушь распространяют пропагандистские Telegram -каналы и боты в ТикТок и YouTube, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Правда: подобные заявления – это очередной вброс и российская дезинформация. Отметим, по данным соцопроса Центра Разумкова, по состоянию на сентябрь 2024 года 94% граждан Украины негативно относятся к России.



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