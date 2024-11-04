Обстрел жилого дома в Харьковской области: люди под завалами уже полсуток

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрелянный дом. Фото: прокуратура

По данным следствия, 3 ноября около 20:50 вс рф нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района.

Зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. 71-летняя женщина получила травму.

Предварительно под завалами тела трех человек: двух женщин и мужчины. Продолжается разбор завалов с учетом ситуации безопасности в населенном пункте. Информация будет обновляться.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера поздно вечером в Харькове раздались мощные взрывы. Из-за авиаударов ФАБ-250 из УМПК в Харькове повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке. Взрывные ранения и другие травмы получили 14 человек, среди которых четверо полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

Также известно, что прямое попадание произошло в трамвайные пути, которые уже чинят коммунальщики. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению.

Еще раньше около 20:50 враг ударил по пгт. Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела по пятиэтажному дому разрушен подъезд. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова по состоянию на вечер, под завалами находились по меньшей мере три человека. Одну женщину удалось спасти. Аварийно-спасательные работы усложняются из-за постоянных обстрелов.