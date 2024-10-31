Обстрел Харькова: ребенок погиб, люди остаются под завалами (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове количество раненых в результате вражеского удара по жилой многоэтажке увеличилось до 34 человек. Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Обстрелянный дом. Фото: ОВА

"Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек", – отметил председатель ХОВА.

Мальчику, которого убила страна-террорист, было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами.

Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

"Разрушения дома от вражеского КАба достаточно значительны, что грозит обвалом и в целом работе спасателей. Несмотря на это, работники ГСЧС максимально оперативно работают над разбором завалов.

По предварительным данным, враг ударил ФАБ-500. Враг в который раз выбрал для террора ночное время, когда люди находятся семьями дома. рф – страна-террорист", – подчеркнул Синегубов.

Отметим, что удар произошел около 22 часов вечера 30 октября.

По данным ГСЧС, разрушен подъезд 9-этажного дома с 5 по 1 этаж. Под завалами, возможно, остаются люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ликвидированы пожары в квартирах на 3, 5 и 9 этажах, а также авто. Общая площадь возгорания – 80 кв. м.

По данным АО "Харьковоблэнерго", в результате вражеского удара частично обесточены Салтовский жилмассив и поселок Жуковского.

Проводятся аварийно-ремонтные работы. Энергетики прилагают все необходимые усилия для восстановления электроснабжения.

Обновлено: Олег Синегубов в 07:43: По уточненным данным, погибшему мальчику в сентябре исполнилось 12 лет. Под завалами находится еще один 15-летний мальчик. Найденные фрагменты тела – уже предварительно идентифицированного лица. К этой минуте один человек погиб. 34 получили ранения.

Спасательная операция продолжается. Поиски усугубляются значительной поврежденностью конструкции дома и угрозой обвала.

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