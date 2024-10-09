Обстрел Харькова: оккупанты попали в районе жилой застройки

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Недилько Ксения
Сегодня в Харькове около 15:27 прогремели мощные взрывы. Перед этим в городе была объявлена "Воздушная тревога".
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, удар был совершен по району плотной жилой застройки.
Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил:
"Оккупанты ударили по Харькову. Экстренные службы выехали на осмотр. Предварительно — частный сектор. Информации о пострадавших на эту минуту не поступало".
Обновлено: Олег Синегубов в 15:45: "По предварительным данным, зафиксирован удар КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова. В эту минуту — без пострадавших".
В свою очередь начальник Дергачевской ГВА, что под Харьковом, Вячеслав Задоренко сообщил о попадании КАБа в жилой дом в Слатино.
"В Слатино – прямое попадание КАБа в жилой дом. В общей сложности повреждено не менее десяти частных домовладений. Информация о раненых уточняется".
Игорь Терехов в 15:50: "К счастью, обошлось без жертв – удар пришелся по открытой местности. Осмотр территории продолжается.
В близлежащих многоэтажках выбиты стекла. Осмотр территории продолжается".
Олег Синегубов в 16.01: "Пострадала 81-летняя женщина. Получила легкие ранения стеклом. Без госпитализации".
Вячеслав Задоренко 16:06: "К счастью, чудом обошлось без раненых. В небе над Слатиным находится враждебный БПЛА. Возможно, обследует место происшествия. Просьба к слатинчанам в ближайшее время внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и мониторинговыми каналами, извещающими о враждебной активности".
Информация обновляется.
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