Обстрел Харькова ночью: разбор завалов продолжается (ОБНОВЛЕНО)

В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание, вероятно, гибридной ракетой "Гром-Е1" было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС

В настоящее время ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших. По состоянию на 04:58 утра известно о четырех погибших.

Вечером враг ударил по центру Харькова ФАБ-500. Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома.

"Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным ГСЧС, из-под завалов извлечены тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин).

Полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля. Пожар оперативно ликвидирован.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Психологи ГСЧС оказывают помощь людям на месте.

ОБНОВЛЕНО: По данным облпрокуратуры, в результате вечерних обстрелов пострадали девять человек: пять мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и четверо женщин. Среди пострадавших две работницы отделения областной больницы, они получили ранения средней тяжести.

По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК с н. п. строитель белгородской области рф.

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