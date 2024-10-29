Обстрел Харькова ночью: разбор завалов продолжается (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу — попадание, вероятно, гибридной ракетой "Гром-Е1" было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 — получили различные степени повреждений. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Разбор завалов в Харькове. Фото: ГСЧС
В настоящее время ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших. По состоянию на 04:58 утра известно о четырех погибших.
Вечером враг ударил по центру Харькова ФАБ-500. Прямое попадание было зафиксировано в здание Госпрома.
"Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", — отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным ГСЧС, из-под завалов извлечены тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин).
Полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля. Пожар оперативно ликвидирован.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Психологи ГСЧС оказывают помощь людям на месте.
ОБНОВЛЕНО: По данным облпрокуратуры, в результате вечерних обстрелов пострадали девять человек: пять мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и четверо женщин. Среди пострадавших две работницы отделения областной больницы, они получили ранения средней тяжести.
По предварительным данным, удар по городу был нанесен ФАБ-500 из УМПК с н. п. строитель белгородской области рф.
Информация обновляется.
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