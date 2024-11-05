Обстрел Харькова ночью: где произошли «прилеты»

Около полуночи в Харькове раздалась серия мощных взрывов. Позже городской голова Игорь Терехов сообщил, что удары авиабомб произошли по двум районам города – Шевченковскому и Киевскому.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"По имеющейся на данный момент информации – КАБ попали в землю, поэтому без жертв и разрушений. Но обследование мест прилетов продолжается", – написал мэр почти сразу после обстрела.

Уже с утра Терехов сообщил, что в Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу, впрочем в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, у одного из них поврежден фасад. Пострадали две женщины – они получили резаные раны осколками стекла и острую реакцию на стресс.

"В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет", – заметил мэр Харькова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

3 ноября поздно вечером в Харькове раздались мощные взрывы. Из-за авиаударов ФАБ-250 из УМПК в Харькове повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке. Взрывные ранения и другие травмы получили 14 человек, среди которых четверо полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

Также известно, что прямое попадание произошло в трамвайные пути, которые уже чинят коммунальщики. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению.

Еще раньше около 20:50 враг ударил по пгт. Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела по пятиэтажному дому разрушен подъезд. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова по состоянию на вечер, под завалами находились по меньшей мере три человека. Одну женщину удалось спасти. Аварийно-спасательные работы усложняются из-за постоянных обстрелов.