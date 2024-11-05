logo

BTC/USD

68627.95

ETH/USD

2426.29

LTC/USD

66.85

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Обстрел Харькова ночью: где произошли «прилеты»
commentss НОВОСТИ Все новости

Обстрел Харькова ночью: где произошли «прилеты»

Враг снова выпустил авиабомбы по городу ночью

сегодня, 07:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Около полуночи в Харькове раздалась серия мощных взрывов. Позже городской голова Игорь Терехов сообщил, что удары авиабомб произошли по двум районам города – Шевченковскому и Киевскому.

Обстрел Харькова ночью: где произошли «прилеты»

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"По имеющейся на данный момент информации – КАБ попали в землю, поэтому без жертв и разрушений. Но обследование мест прилетов продолжается", – написал мэр почти сразу после обстрела.

Уже с утра Терехов сообщил, что в Шевченковском районе КАБ прилетел в лесополосу, впрочем в трех окрестных многоэтажках частично выбиты окна, у одного из них поврежден фасад. Пострадали две женщины – они получили резаные раны осколками стекла и острую реакцию на стресс.

"В Киевском районе удар произошел по открытой территории, но частично пострадали несколько частных домов. Раненых, к счастью, нет", – заметил мэр Харькова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

3 ноября поздно вечером в Харькове раздались мощные взрывы. Из-за авиаударов ФАБ-250 из УМПК в Харькове повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке. Взрывные ранения и другие травмы получили 14 человек, среди которых четверо полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Харьковской области.

Также известно, что прямое попадание произошло в трамвайные пути, которые уже чинят коммунальщики. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению.

Еще раньше около 20:50 враг ударил по пгт. Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела по пятиэтажному дому разрушен подъезд. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова по состоянию на вечер, под завалами находились по меньшей мере три человека. Одну женщину удалось спасти. Аварийно-спасательные работы усложняются из-за постоянных обстрелов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости