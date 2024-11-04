Обстрел Харькова: где произошли «прилеты»

Вчера поздно вечером в Харькове прогремели мощные взрывы. Из-за авиаударов ФАБ-250 из УМПК в Харькове повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке. Взрывные ранения и другие травмы получили 14 человек, среди которых четверо полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.

Обстрелянный супермаркет в Харькове. Фото: НПУ

Также известно, что прямое попадание произошло в трамвайные пути, которые уже чинят коммунальщики.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению.

Около 22:30 вражеский КАБ попал в землю вблизи кладбища на территории Дергачевской громады Харьковской области. Повреждены дома. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Полицейские проводят осмотр мест попадания и изымают вещественные доказательства.

Еще раньше около 20:50 враг ударил по пгт. Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела по пятиэтажному дому разрушен подъезд.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова по состоянию на вечер, под завалами находились по меньшей мере три человека. Одну женщину удалось спасти. Аварийно-спасательные работы усложняются из-за постоянных обстрелов.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

РФ ударила по месту дислокации полицейских в Харькове: есть погибший и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

Российские захватчики нанесли ракетный удар по месту дислокации правоохранителей в Харькове. Как сообщает Национальная полиция Украины, по состоянию на 22:00 в результате ракетного удара известно об одном погибшем полицейском и 40 раненых.

Среди раненых: 30 стражей порядка, 1 спасатель и 9 гражданских лиц. Отмечается, что оккупанты ударили по Харькову ракетой С-400. Сейчас на месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы. В результате вражеских обстрелов от тяжелых осколочных и взрывных ранений погиб заместитель начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, полковник полиции Андрей Матвиенко. Ему было 43 года.



