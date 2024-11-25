Обстрел Харькова: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом оккупантов и призвали всех находиться в укрытиях.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Удар пришелся по самому центру города. Экстренные службы выехали на место попадания.

"На одной из центральных улиц в результате удара возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте.

На данный момент — шесть пострадавших", — сообщил Олег Синегубов в 08:44.

Олег Синегубов в 08:52: "На данный момент госпитализированы пять человек, всего медики оказали помощь уже 10 пострадавшим. Экстренные службы работают на месте над ликвидацией последствий".

Игорь Терехов в 08:58: "Попадание в центральную часть города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры".

Игорь Терехов в 09:08: "Уже 13 пострадавших".

Олег Синегубов в 09:22: "Количество пострадавших возросло до 15. Спасатели локализовали пожар в результате вражеских обстрелов.

Попадание пришлось в землю. Горели 3 автомобиля и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекление жилых домов".

Игорь Терехов в 09:58: "Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400".

Олег Синегубов в 10:00: "На эту минуту 16 пострадавших".

Олег Синегубов в 10:25: "Утром около 8:30 враг совершил ракетный обстрел центральной части города. Предварительно по ЗРК С-400.

В результате ракетного удара пострадали 19 человек. Среди них 13 женщин и 6 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет.

16 пострадавших в среднем состоянии, другие – в легком. Госпитализировали 13 человек.

Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены. Горели три автомобиля".

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